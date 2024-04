1 minuto di lettura

Condividi

Vasta operazione antidroga della Polizia di Stato coordinata dalla Procura della Repubblica Distrettuale di Bologna. Arresti eseguiti anche in Albania ed in Germania.

È in corso di esecuzione una vasta operazione antidroga del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile di Bologna, coordinata dalla DDA di Bologna, che coinvolge un sodalizio albanese specializzato nella importazione di notevoli quantitativi di cocaina dalla Germania.

Nel corso delle indagini effettuate in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e l’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza a Tirana della Direzione Centrale della Polizia Criminale, il Dipartimento della Polizia Criminale (Direzione Investigativa CO e Fast Albania) e l’Ufficio Centrale Nazionale Interpol di Tirana della Polizia di Stato albanese, è stato accertato che i corrieri albanesi, per conto dell’organizzazione, smistavano su tutto il territorio nazionale, settimanalmente, svariati chili di cocaina a numerosi acquirenti, loro connazionali. L’organizzazione albanese era, inoltre, in grado di rifornirsi di notevoli quantitativi di marjuana.

Sono stati monitorati numerosi viaggi dei corrieri albanesi dalla Germania sino in Italia.

Alcuni arresti, con il coordinamento della Direzione Centrale Polizia Criminale e della Direzione Centrale Servizi Antidroga, sono stati operati anche in Albania e Germania, con la collaborazione delle rispettive Polizie.

Nello specifico sono tredici i provvedimenti restrittivi eseguiti e ventidue complessivamente le persone indagate.

Nel corso delle indagini complessivamente si è proceduto al sequestro complessivo di 26,5 kg di cocaina, di 11 kg di marjuana e sono state arrestate in flagranza di reato 5 persone.

Alle ore 10.30 si svolgerà una conferenza stampa presso la Questura di Bologna in Piazza Galileo Galilei, nel corso della quale saranno rese note ulteriori informazioni.

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it