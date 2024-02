Condividi

Nell’ambito dell’operazione interforze di controllo disposta dall’autorità di pubblica sicurezza nell’area del centro di Napoli per quest’oggi, la Polizia Metropolitana di Napoli, in campo con 6 pattuglie e 20 donne e uomini, sta effettuando controlli di polizia amministrativa ad attività commerciali e pubblici esercizi e controlli stradali.

Finora, il bilancio delle attività dei funzionari e degli agenti del Corpo di Polizia della Città metropolitana, coordinato dal Comandante Lucia Rea, parla di 87 autoveicoli e 18 motoveicoli controllati con 104 persone identificate: contestate 44 violazioni al Codice della Strada, tra cui 8 sospensioni di veicoli dalla circolazione, 5 veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa, un veicolo immesso nella depositeria del Custode acquirente per essere alienato perché sorpreso a circolare nonostante che fosse già sequestrato per mancanza di copertura assicurativa, 7 patenti ritirate e una sanzione per occupazione di suolo pubblico.

Le attività di pattugliamento e controllo sono ancora in corso.