OpenAi ha violato il copyright musicale? La sentenza tedesca spiegata dall’avv. Angelo Greco

Un tribunale di Baviera ha condannato la società madre di ChatGpt per violazione del diritto d’autore in ambito musicale, accogliendo il ricorso di Gema, la Siae tedesca. L’avvocato Angelo Greco è in disaccordo: “Non siamo di fronte a un plagio nel senso giuridico del termine”: ecco perché.

