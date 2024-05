1 minuto di lettura

I settori Cultura ed Eventi del Comune di Ottaviano propongono, per due week end di maggio, un ciclo di visite ai due centri storici del paese, mediante un percorso culturale ed enogastronomico volto alla scoperta delle bellezze conservate in chiese e palazzi nobiliari del territorio e alla degustazione di quattro vini pregiati, famosi in tutto il mondo, prodotti da imprenditori ottavianesi e promossi dal circuito Slow Food Vesuvio.

L’iniziativa si svolgerà il 18 e il 19 maggio ed il 25 e il 26 maggio e si focalizzerà sul Palazzo Mediceo, da cui partiranno gli itinerari culturali nei due centri storici del paese.

Il titolo della manifestazione è “Open Ottaviano – La storia. Il vino. Il Vesuvio”.

Gli orari previsti saranno il sabato dalle 15:30 alle 18:00 e la domenica dalle 10:30 alle 13:00.

La guida del parco Umberto Massimo Saetta e il professor Carmine Cimmino, nelle soste programmate, narreranno ai visitatori accorsi fatti ed eventi della storia e della tradizione locale.

L’iniziativa è stata curata dalla consigliera delegata alla cultura Fiorella Saviano e dall’assessore agli eventi Angelo Alterio, con la partnership di Vesuvio Adventures e Spazio Restanza.

Per info e prenotazioni: 3425891074

