Open class al caffe’ degli artisti con il coreografo Sasy Barretta . Tango & Cultura.

Mercoledì 21 luglio a partire dalle 20.30 presso l’ antica Caffetteria ” Don Ciretto” ad Afragol si terra’ un open class con il coreografo e ballerino Sasy Barretta. Napoletano d’ origine, diplomato in danza classica, moderno e contemporaneo, e’ stato inoltre finalista mondiale nella disciplina dei balli di coppia. Il percorso artistico di Sasy Barretta si è arricchito con il tango negli ultimi anni e a cui ha deciso di dedicare questa parte della sua carriera. L’ incontro con questa danza argentina lo spinge a promuoverla nei salotti culturali della citta’ di Napoli con l’ ambizione di portarla per il momento anche nella provincia. Iniziative che coniugano rappresentazioni artistiche e open class sono state gia’ realizzate presso il Crown Ballet. Il tango è cultura per Sasy Barretta che lancia questa sfida con l’ eleganza e la consapevolezza di un’ artista oltre che interprete.

