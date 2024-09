Open Arms, Di Maio: “6 anni per Salvini? Detto a giudici quello che dovevo dire”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Quello che dovevo dire l'ho già detto ai giudici, quando sono stato sentito, ora non intendo dire altro". Taglia corto con l'AdnKronos, Luigi Di Maio, vicepremier del governo Conte I, preferendo non commentare la richiesta di condanna a sei anni di carcere per Matteo Salvini, per i fatti della nave Open Arms. Nel corso del processo, negli scorsi mesi, l'ex pentastellato Luigi Di Maio aveva preso le distanze dalle scelte di Salvini: "Con lui non ci fu alcuna discussione -disse agli inquirenti- . Gli unici contatti riguardarono la crisi di governo ormai in atto, mentre blocco della nave fu una sua scelta di propaganda politica". —[email protected] (Web Info)

