Online le vignette degli studenti di Napoli per la Giornata mondiale sicurezza sul lavoro

Tanti colori e scenette divertenti sulla sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili nelle vignette realizzate dagli studenti del liceo artistico, coreutico, musicale “Boccioni-Palizzi” di Napoli, visibili online sul sito della prefettura.

I ragazzi hanno partecipato al concorso di idee lanciato dall’ufficio territoriale del governo campano per diffondere i valori della sicurezza nei luoghi di lavoro, celebrata oggi, 28 aprile, a livello mondiale.

L’iniziativa della prefettura rientra infatti tra le attività previste dal Protocollo d’intesa per il potenziamento della legalità e della sicurezza del lavoro nel settore dell’edilizia, firmato a novembre scorso dal prefetto Marco Valentini insieme con gli altri soggetti istituzionali coinvolti, per sensibilizzare i giovani su questo aspetto fondamentale per la tutela dei lavoratori, edili e non.