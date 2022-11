OneRepublic per la prima volta in concerto a Napoli. Appuntamento all’Arena Flegrea il 12 luglio

Condividi

La musica internazionale torna all’Arena Flegrea. Mercoledì 12 Luglio 2023, OneRepublic in concerto al Noisy Naples Fest nella loro unica tappa al Sud Italia.

Il gruppo pop-rock originario del Colorado, che ha collezionato oltre 38 miliardi di stream e 20 dischi di platino in Italia, torna in Europa per una nuova tournée. Dopo gli show sold out di Padova (30 ottobre 2022) e Milano (31 ottobre 2022), il tour internazionale della band statunitense farà tappa anche a Napoli la prossima estate.

I biglietti per assistere al concerto di OneRepublic all’Arena Flegrea saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 2 novembre 2022. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La presale è attiva su ETES, Ticketmaster e Ticketone. La vendita generale dei biglietti, invece, aprirà dalle ore 12.00 divenerdì 4 novembre 2022.

Tra le band pop-rock più ascoltate al mondo, gli OneRepublic continuano a collezionare un successo dopo l’altro e a dominare le classifiche globali entrando a far parte con le loro canzoni delle colonne sonore di numerosi film, programmi e serie tv in America.

Dopo il successo internazionale di “WEST COAST”, il loro ultimo singolo “I AIN’T WORRIED” (Oro in Italia) – colonna sonora del film campione di incassi “TOP GUN: MAVERICK” – è stata la megahit dell’estate in tutto il mondo ed è attualmente tra i brani più trasmessi in radio in Italia e più ascoltati nella classifica Spotify Global e virale su Tik Tok.

Dopo il successo internazionale del loro quinto disco in studio Human, uscito nell’agosto del 2021, con le superhit “Rescue Me” (oro in Italia), “Better Days” (Platino in Italia), “Run” (Platino in Italia), e il recente album live One Night in Malibu, uscito lo scorso febbraio, ad oggi la band ha raggiunto dei record assoluti accumulando oltre 38 miliardi di stream sulle piattaforme musicali e 20 dischi di platino solo in Italia.

La band è composta da Ryan Tedder – voce, basso, chitarra acustica, pianoforte, tastiera, sintetizzatore, tamburello, Zach Filkins – voce, chitarra, viola, violino, Eddie Fisher – batteria e percussioni, Drew Brown – chitarra, basso, tastiera, xilofono, cori e Brent Kutzle – basso, violoncello, violino, tastiera, sintetizzatori, programmazioni.

Il frontman Ryan Tedder è, inoltre, uno dei produttori e autori più importanti a livello globale: ha scritto e prodotto brani per Adele, Beyoncé, U2, Maroon 5, Myley Cyrus, Madonna, Justin Bieber, Taylor Swift, Paul McCartney, Stevie Wonder e Ariana Grande.

Gli OneRepublic hanno fatto la storia del pop contemporaneo con brani come “Apologize” (oltre 20 milioni di copie vendute), “Counting Stars” (41 milioni di copie vendute in tutto il mondo), “If I Lose Myself”, “Run” e “Somebody”.

Arena Flegrea

Via John Fitzgerald Kennedy 54, 80125 Napoli

Facebook | Instagram

Noisy Naples Fest

Facebook | Instagram