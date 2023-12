OMOVIES Film Festival, Priscilla conduce il gala all’Istituto Francese

Condividi

Sabato 16 dicembre dalle ore 19 si conosceranno i vincitori della 16a edizione del concorso internazionale ideato da iKen Onlus e diretto da Carlo Cremona.

Musica, danza e tanto cinema per la serata gala della sedicesima edizione di Omovies Film Festival, promosso dall’Associazione iKen Onlus con la direzione artistica di Carlo Cremona, che si terrà sabato 15 dicembre alle ore 19 nel teatro Dumas dell’Istituto Francese di Napoli, condotta da Priscilla, volto televisivo di “Drag Race Italia”.

Dopo una settimana di proiezioni, dibattiti, workshop e masterclass, si conosceranno i vincitori del concorso internazionale alla presenza della Console Generale di Francia Lise Moutou Malaya. Verranno assegnati premi al miglior lungometraggio, mediometraggio e cortometraggio, miglior documentario corto e lungo, tra le 52 opere selezionate da tutto il mondo (poi disponibili dal 17 dicembre nella Cinema Room del portale www.omovies.it), e il premio speciale “Vincenzo Ruggiero” per giovani artisti under 25. A Felice Granisso, Ceo di Tea Tek Group, verrà conferito il Premio “Soap Power” che valorizza le personalità dell’impresa e della pubblica amministrazione che si distinguono per le campagne civiche. A consegnarglielo sarà l’imprenditrice Rossella Paliotto.

Tra gli ospiti che si esibiranno il cantautore Mario Castiglia, che ha scritto per Celine Dion e collaborato con Roberto De Simone e Luca De Filippo, le stelle nascenti come il cantautore Zarat e i ballerini Isan Wanigarathna Madagodage e Angelica Velasquez, e la Cornelia Dance Company. Durante la serata verrà eseguita per la prima volta in Italia la canzone del progetto Pride Erasmus+, realizzata da 27 giovani da tutta Europa durante una mobilità in Croazia.

Il concorso internazionale di cinema omosessuale, transgender e questioning, che propone il cinema contro tutte le forme di violenza e in favore di ogni manifestazione d’amore, è realizzato con il contributo della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania e il con patrocinio dei Comuni di Napoli, Caserta, Salerno, Portici e San Giorgio, del Giffoni Film Festival, dell’Unar – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, dell’Arcc, la Croce Rossa Napoli, AMESCI, e I-Land.

Media partner NapoFlix e Lgbt Channel Tv.

OMOVIES è il primo festival internazionale di cinema a tematica LGBT+ del Sud Italia, nato nel 2007 con l’obiettivo di promuovere nei circuiti nazionali ed internazionali, Napoli e la Campania quali territori di socializzazione, solidarietà ed accoglienza e favorire lo sviluppo di un turismo differente. L’aspetto innovativo del festival resta il questioning, che vuol dire porsi domande riguardo un tema, una idea e si rivolge agli autori affinché realizzino opere in maniera libera sull’apertura e la condivisione delle tematiche LGBT+. Lo spettatore si troverà in un festival che parla d’amore in modo inclusivo e dei differenti modi di amare, che narra di storie di vita, di sogni, di speranze e di umanità. L’associazione iKen risulta aggiudicatrice del cofinanziamento della legge cinema della Regione Campania.