Omicidio Sharon Verzeni, elementi “utili” svelati da analisi telecamere

(Adnkronos) – Proseguono le indagini dei carabinieri per l'omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi a Terno d'Isola, nella Bergamasca. A quanto apprende l'Adnkronos, le analisi delle telecamere, in corso da circa un mese, avrebbero fornito elementi definiti "utili". Gli investigatori continueranno comunque anche oggi a sentire i residenti e a lavorare sull'analisi dei sistemi di videosorveglianza per cercare di individuare ogni dettaglio che potrebbe portare all'identificazione dell'assassino della ragazza. E proseguono anche le attività di indagine sui conti bancari. Intanto lo scorso venerdì i carabinieri si sono recati nella casa dove Sharon viveva con il fidanzato Sergio Ruocco per effettuare un sopralluogo; il compagno della 33enne ha consegnato loro altri computer e telefoni. La sua posizione nelle indagini non è cambiata e dunque continua a non essere indagato. —[email protected] (Web Info)

