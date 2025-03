Omicidio San Benedetto del Tronto, 24enne ucciso a coltellate: 5 gli indagati

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – I carabinieri stanno passando al setaccio le immagini di diverse telecamere di sorveglianza, tra cui quelle presenti all’interno della discoteca sul lungomare di San Benedetto del Tronto all’interno della quale sarebbero iniziati gli screzi fra i due gruppi che poi si sono fronteggiati nella rissa all’esterno del locale, in cui domenica all'alba è morto per una coltellata all’addome Amir Bhenkarbush, 24enne residente a Giulianova.

Oltre alle tre persone arrestate, italiani fra i 20 e i 29 anni, ci sono altri due denunciati, uno ancora ricoverato in prognosi riservata e un altro individuato poco dopo i fatti. Le accuse, a vario titolo, sono omicidio, tentato omicidio e rissa aggravata. Gli investigatori hanno rinvenuto un grosso coltello da cucina mentre si cerca ancora quello utilizzato per uccidere il 24enne. A condurre le indagini, sono i carabinieri del Nucleo investigativo di Ascoli Piceno e della compagnia di San Benedetto del Tronto, che hanno inviato una prima informativa, ora al vaglio del procuratore Umberto Monti. —[email protected] (Web Info)

