Omicidio Mollicone, Franco Mottola: “Costernati ma l’assassino di Serena è ancora in giro”

(Adnkronos) – "Siamo costernati che ancora non si trovi l'assassino. Siamo vicini ai familiari di Serena, alla sorella, però l'assassino è ancora in giro e questo non dipende da noi ma dagli investigatori che si sono fossilizzati su di noi tralasciando tutto il resto". Lo ha detto Franco Mottola, ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, nella conferenza stampa convocata a Roma dopo la sentenza della Cassazione che ha disposto un processo di Appello bis per il maresciallo, per il figlio Marco e per la moglie Annamaria. "Abbiamo fiducia nella giustizia fino a prova contraria e speriamo che segua la retta via", ha affermato Mottola che ha poi smontato le accuse del testimone suicida Santino Tuzi. "Tuzi era una persona che sembrava emotiva e non so perché dopo tanti anni ha fatto queste dichiarazioni. Se è vero che la mattina aveva visto Serena entrare in caserma perché la sera, quando è venuto a prendere servizio e ha trovato Guglielmo Mollicone che stava facendo la denuncia, non ha detto 'io stamattina l'ho vista qua'? Sbaglio o doveva essere la prima cosa da dire? Invece non ha avuto reazioni quando è entrato e durante tutto l'arco del servizio. Assolutamente non ha parlato di niente. Poi lui e il collega sono usciti con me: siamo andati a casa di Mollicone per vedere di trovare qualche traccia. In quel momento non si ipotizzava niente di così tragico. Lui stava lì e non ha detto nulla. Poi dopo 7 anni esce fuori 'io quella mattina l'ho vista'. Può essere attendibile?". —[email protected] (Web Info)

