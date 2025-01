Omicidio Mamadi Tunkara a Bergamo, confessa richiedente asilo: chi è

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Djiram Sadate, il presunto autore dell’omicidio di Mamadi Tunkara, il vigilante gambiano di 36 anni ucciso ieri a coltellate in centro a Bergamo, è un richiedente asilo. La prima richiesta, inoltrata nel 2019 a Palermo, era stata negata; poi è stata reiterata lo scorso settembre a Bergamo. L’uomo, incensurato e senza alcun precedente di polizia, studiava in una scuola serale di Bergamo per conseguire un diploma di licenza media superiore. La sua volontà era quella di ottenere un titolo per poter trovare lavoro e stabilirsi in maniera regolare nel nostro Paese. Per molto tempo aveva vissuto in Germania, poi il trasferimento in Italia e la relazione con una donna italiana, con la quale ha convissuto fino a poco tempo fa. E che sarebbe alla base dell’omicidio del vigilante gambiano Mamadi Tunkara. —[email protected] (Web Info)

