Omicidio ereditiera Fiorenza Rancilio, assolto il figlio: “Vizio totale di mente”

(Adnkronos) – La Corte d'assise di Milano ha assolto "per vizio totale di mente" Guido Pozzolini Gobbi Rancilio, imputato per l'omicidio della madre Fiorenza Rancilio, la 73enne trovata senza vita il 13 dicembre 2023 nella loro casa di via Crocefisso in pieno centro a Milano. I giudici hanno accolto la richiesta della Procura. L'ereditiera era stata uccisa con un attrezzo da palestra, attrezzo con cui il figlio – già noto per alcuni disturbi psichici – l'aveva colpita alla testa. I giudici hanno disposto la misura di sicurezza di 10 anni in una Rems per l'imputato, già ospite dalla struttura di Castiglione delle Stiviere. Anche il suo difensore, l'avvocato Francesco Isolabella, come la stessa pubblica accusa, aveva chiesto l'assoluzione per vizio totale di mente. —[email protected] (Web Info)

