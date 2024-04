0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Ritrovato stamattina a Villafranca Padovana (Padova) il corpo di un 32enne con una profonda ferita di coltello a un fianco. In zona è stato notato un uomo in fuga grazie ai cani delle abitazioni vicine che hanno svegliato l’intero quartiere dove abita anche un ispettore di polizia che si è affacciato dalla finestra notando il presunto killer tentare di scavalcare la recinzione di una casa. L’ispettore e la pattuglia del 112 giunta sul posto hanno trovato il presunto omicida nascosto tra le siepi. Sul caso, dalle indagini di carabinieri e polizia emerge che l'omicidio sarebbe avvenuto nell'abitazione della vittima e che la vittima e il presunto omicida si conoscevano, avendo avuto entrambi un passato con problemi di tossicodipendenza. Il presunto omicida era uscito da poco da una struttura di recupero. Non si esclude che il movente possa essere legato proprio al mondo della tossicodipendenza. —[email protected] (Web Info)

