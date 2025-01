Omicidio a Bergamo, 36enne ucciso a coltellate: è caccia all’uomo

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Omicidio a Bergamo oggi, 3 gennaio 2025. E' caccia all'uomo in città, dove un addetto alla sicurezza del supermercato Carrefour è stato ucciso a coltellate da un uomo di origine centroafricana, ora in fuga. A quanto si apprende, l'omicidio sarebbe giunto al termine di una lite. Sono in corso indagini da parte degli agenti della questura di Bergamo. La vittima, Mamadi Tunkara, è un cittadino gambiano di 36 anni.



L'uomo era soprannominato 'Lookman', per la somiglianza con l’attaccante nigeriano dell’Atalanta Ademola Lookman. A quanto si apprende, la vittima sarebbe stata colpita con più di una coltellata. Sono in corso le indagini per l'esatta ricostruzione dei fatti e delle motivazioni della lite.

"Con profondo sgomento abbiamo appreso del tragico evento accaduto nel centro della nostra città. In questo momento desidero esprimere tutta la mia vicinanza e il più sincero cordoglio alla famiglia della vittima, colpita dalla perdita così dolorosa", dice in una nota la sindaca di Bergamo Elena Carnevali. "La sicurezza e la convivenza civile sono valori fondamentali per Bergamo, e ogni episodio di violenza è una ferita per tutta la nostra comunità. Come Amministrazione, siamo in stretto contatto con le autorità competenti per garantire che la giustizia faccia il suo corso e fornire tutto il supporto più utile insieme al presidio del territorio per garantire la sicurezza di tutti i cittadini", conclude. —[email protected] (Web Info)

