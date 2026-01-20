Omicidi e violenza di genere: nel 2025 calano i delitti, ma resta alta l’incidenza in ambito familiare

2 minuto di lettura

Roma, 20 gennaio – Nel 2025 in Italia si registra una diminuzione complessiva degli omicidi volontari, ma il fenomeno della violenza di genere continua a rappresentare un’area di particolare criticità, soprattutto all’interno delle relazioni familiari e affettive. È quanto emerge dall’ultimo monitoraggio del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale, che analizza sistematicamente i reati riconducibili alla violenza di genere attraverso dati interforze e informazioni investigative aggiornate.

L’attività di studio si basa sull’elaborazione dei dati provenienti dalla Banca Dati delle Forze di polizia, integrati con quelli raccolti dai presidi territoriali della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri e periodicamente aggiornati tramite il Sistema di Indagine (SDI). Si tratta di informazioni a carattere operativo, suscettibili di variazioni in base all’evoluzione delle indagini e alle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

Nel corso del 2025 sono stati registrati 286 omicidi volontari, in calo del 15% rispetto all’anno precedente, quando i casi erano stati 335. Ancora più marcata la riduzione delle vittime di genere femminile, scese da 118 a 97 (–18%). Un dato che segnala un trend complessivamente positivo, ma che non attenua la gravità del fenomeno nei contesti più prossimi alla vittima.

Delle 97 donne uccise nel 2025, 85 hanno perso la vita in ambito familiare o affettivo. In 62 casi, l’autore del delitto è risultato essere il partner o l’ex partner, confermando come la sfera delle relazioni intime resti quella a più alto rischio. Anche in questo ambito si rileva un lieve miglioramento rispetto al 2024: gli omicidi familiari o affettivi sono diminuiti del 19% (da 158 a 128), mentre le vittime donne sono passate da 101 a 85 (–16%).

Più stabile, invece, il dato relativo agli omicidi commessi da partner o ex partner: nel 2025 i casi sono stati 71, solo uno in meno rispetto all’anno precedente, con 62 vittime donne in entrambi gli anni. Un elemento che evidenzia come, nonostante il calo complessivo degli omicidi, la violenza letale nelle relazioni sentimentali continui a rappresentare un nodo strutturale del problema.

Il monitoraggio, che copre il quadriennio 2022–2025, consente non solo di quantificare il fenomeno, ma anche di ricostruire la dinamica degli eventi, il contesto in cui maturano e le relazioni tra vittime e autori. Un lavoro fondamentale per orientare le politiche di prevenzione e rafforzare gli strumenti di contrasto alla violenza di genere, che resta una delle principali emergenze sociali e criminali del Paese.

