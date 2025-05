Omicida in fuga a Milano: chi è Chamila, la dipendente dell’hotel scomparsa

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Si chiama Chamila la 50enne srilankese scomparsa, dipendente dell'hotel Berna di via Napo Torriani a Milano, dove questa mattina è stato accoltellato un collega di 51 anni. La donna – a quanto apprende l'Adnkronos da fonti investigative – è stata vista l'ultima volta nel primo pomeriggio di ieri, quando si è allontanata dalla casa in cui vive a Cinisello Balsamo. Alla stazione carabinieri del comune alle porte di Milano si sono presentati questa mattina marito e figlio, per denunciarne la scomparsa, dopo che Chamila non si è presentata al lavoro e non ha fatto rientro a casa. Sulla sua scomparsa indagano i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Milano e della compagnia di Sesto San Giovanni. Chamila e il 51enne vittima dell'aggressione avvenuta all'alba di oggi erano entrambi dipendenti storici dell'hotel a due passi dalla Stazione Centrale, dove da oltre dieci anni lavoravano insieme alla caffetteria. Era invece impiegato alla reception da circa due anni Emanuele De Maria, il 35enne detenuto per omicidio volontario nel carcere di Bollate e ammesso ai lavori esterni nell'albergo, ricercato ora per l'aggressione al 51enne, su cui indagano gli agenti della squadra mobile di Milano. De Maria – a quanto si apprende – aveva un ottimo rapporto con i colleghi. "Mi sento molto accettato da parte di tutti. C'è un feeling molto positivo tra di noi", aveva raccontato lui stesso pochi mesi fa alle telecamere del programma Mediaset 'Confessione Reporter'. —[email protected] (Web Info)

