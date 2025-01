Oltre 20mila presenze per l’evento scafatese del 2 gennaio 2025: una notte straordinaria

0 minuto di lettura

Scafati 03 gennaio 2025. La dichiarazione del sindaco Pasquale Aliberti

“Nonostante l’anticipo al 2 gennaio annunciato poche ore prima causa pioggia, l’evento in programma nella nostra rassegna è stato un vero successo. Oltre 20mila le presenze registrate tra i concerti e l’animazione sul Corso Nazionale.

Una serata per tutti: per i bambini che hanno potuto assistere a spettacoli di grande livello nella zona della ztl; per le famiglie con le emozioni del concerto di Raf; per il giovani che con entusiasmo hanno partecipato al concerto degli Slf e all’intervento di Yoseba. Una grande carica emotiva che conferma la voglia di stare insieme e ancora una volta riesce a far diventare Scafati centro di attrazione per l’Agro e non solo, viste le numerose presenze provenienti da tutta la Campania e oltre.

Un plauso a tutti: da chi ha lavorato anche nei giorni festivi affinché la serata riuscisse, Responsabili di settore, Polizia Municipale, alle Forze dell’Ordine, ai giovani e ai cittadini che hanno dimostrato grande senso di responsabilità e maturità, partecipando all’evento con l’unico scopo di divertirsi. Grazie!”

