Oliviero Toscani sempre più grave, la moglie: “Sembra strada senza ritorno”

(Adnkronos) – Sono sempre più gravi le condizioni cliniche di Oliviero Toscani, 82 anni, che si trova ricoverato dal primo pomeriggio di venerdì 10 gennaio nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cecina (Livorno) in prognosi riservata. Il grande fotografo, affetto da amiloidosi, non sarebbe più cosciente, secondo quanto riferito all'Adnkronos da fonti sanitarie. La moglie Kirsti Moseng, ex modella norvegese che è legata a lui da 50 anni, ha detto: "Sembra una strada senza ritorno".

Nella mattina di ieri, Toscani ha lasciato in ambulanza, accompagnato dalla moglie Kirsti, la sua casa di Casale Marittimo, in provincia di Pisa, per il pronto soccorso dell'ospedale di Cecina, che dista una decina di chilometri. I medici hanno accertato un quadro clinico particolarmente grave e complesso, da richiedere l'immediato ricovero in rianimazione. Fotografo irriverente e geniale che in cinquant'anni di carriera, con le sue campagne pubblicitarie (celebri e controverse quelle per Benetton), ha rivoluzionato il mondo della comunicazione, Toscani aveva rivelato il suo calvario l'estate scorsa: "Ho una malattia incurabile, non so quanto mi resta da vivere", aveva detto in un'intervista al "Corriere della Sera" il 28 agosto. —[email protected] (Web Info)

