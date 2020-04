Olivia riempie Conte di spremute d’arancia e vitamine

Da settimane Giuseppe Conte trascorre più tempo nel suo studio a Palazzo Chigi che a casa tra le braccia della compagna Olivia Paladino. “Nei rari momenti in cui Conte è a casa Olivia lo riempie di spremute d’arancia e vitamine”, fa sapere il settimanale “Chi” nella rubrica “Chicche di gossip”.

La fidanzata del premier, d’altronde, è in pausa dal lavoro. La Paladino è manager all’Hotel Plaza, di proprietà del padre Cesare. L’albergo, che si trova a pochi metri da Piazza di Spagna, al momento è chiuso e la bella Olivia, fa sapere il super informato “Chi”, “resta blindata con la figlia Eva” nata da una precedente relazione.

Il premier ha un figlio, Niccolò, nato nel 2008 dal precedente matrimonio con l’avvocato di Stato Valentina Fico.

