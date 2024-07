Olimpiadi 2024, Mattarella a Parigi: “Tutta Italia con gli azzurri”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Parigi si è recato al Villaggio Olimpico per incontrare gli azzurri in vista dell'inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Dopo aver cantato l'inno di Mameli, il Capo dello Stato ha ricevuto in regalo una felpa dell'Italia Team con la scritta ‘Mattarella’ dai portabandiera Gimbo Tamberi e Arianna Errigo. "Mi sento vagamente fuori età", ha scherzato il Presidente. Al Villaggio, Mattarella ha tenuto a sottolineare agli azzurri: "Avete intorno a voi l'affetto di tutta l’Italia. Un affetto sincero che non dovete interpretare come una pressione. Sono convinto che gareggerete con grande impegno. Le medaglie che arriveranno saranno benvenute. Poc'anzi abbiamo sentito l'inno. È meglio sentirlo tante volte ma grazie a voi. Le medaglie saranno importanti, ma più importante è il senso dello sport che voi avete", ha aggiunto Mattarella con gli applausi di tutti. Mattarella, è arrivato al Villaggio olimpico di Parigi in tarda mattinata da Roma insieme a Tamberi e, per la prima volta nella storia, è stato accolto dai carabinieri del Reggimento dei corazzieri. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.