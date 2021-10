Olga De Maio e Luca Lupoli tra Atmosfere da Sogno e testimonial per la solidarietà

Condividi

L’ Associazione Culturale Noi per Napoli,con i suoi artisti e rappresentanti, direttori artistici,il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli, artisti del Teatro San Carlo, stanno riscuotendo un grande successo con lo spettacolo concerto Atmosfere da Sogno, proposto già presso il Castel Dell’ Ovo,per l’ Estate a Napoli 2021,con sold out ed entusiasmante consenso di pubblico e replicato con grande successo nuovamente nel cuore del centro storico di Napoli, presso il Sagrato del Chiostro di San Domenico Maggiore per la Rassegna ” Estate a Napoli Do Maggiore ” , organizzata e voluta dall’ Assessorato alla Cultura de Comune di Napoli.

Concerto spettacolo,ideato e prodotto dall’Associazione Culturale Noi per Napoli , interazione,connubio e dialogo tra lirica,teatro ed arte circense,in un’atmosfera sognante in cui vengono interpretate le più belle romanze da salotto dell’800, d’opera,operetta e classici napoletani,introdotte da pagine teatrali con la novita assoluta dellavcornice di numeri acrobatici di Artisti circensi, spettacolo adatto ad un pubblico di piccoli e grandi! .

Il Cast musicale ed artistico

Il cast musicale é composto dal soprano Olga de Maio dai tenori Luca Lupoli e Lucio Lupoli , dalla voce narrante dell’attore di “Un Posto al Sole “Giovanni Caso” era sull’ arpa di Gianluca Roviniello,dalla pianista Nataliya Apolenskaja e da Ivano Grimaldi al violino.

Il Circo e’ rappresentato da una giovanissima artista di gran classe, Nicole Martini, ,vincitrice di numerosi premi, tra i quali quello del Festival delle Arti, manifestazione a firma de Maio Lupoli,circense pura proveniente dal circo di famiglia ,Madagascar Orfei, gran bella realtà italiana,rappresentata da Tamara Bizzarro, manager ed artista circense a sua volta di familiare tradizione e poi dagli artisti del Circo Weiss, Maria Weiss e Viktor Vitàris.

Testimonial per ” Terra di Briganti “

Sempre dal bel canto e dall’ottimo connubio con l’arte di Bacco, per esaltare e celebrare la bellezza della musica,della natura e dei suoi prodotti,nasce l’idea di designare il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli, ” testimonial” della nota Azienda campana, produttrice di vini doc, ” Terra di Briganti”.Situata a pochi chilometri da Benevento,sulle colline di Casalduni, con vista sul massiccio del Taburno,al centro di un crocevia di località, Pagliaia di Contrada Colli, Contrada Fontana Greca e bosco ferrarese,luogo di sosta e riposo dei briganti,negli anni dell’Italia unitaria,da qui il nome, e’ un’ azienda a conduzione familiare di antica e tradizionale generazione di esperti coltivatori dediti da sempre al culto della natura ed all’amore per i frutti della terra.

Il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli lanceranno quindi per i prossimi loro concerti, spettacoli ed eventi, sui loro canali social, web, tv,una tiratura limitata personalizzata di questi gioielli enologici,anche attraverso il sito dell’Associazione Culturale Noi perNapoli , https://noipernapoli.it/limited-edition ,sul quale sarà poi possibile conoscerli ed acquistarli,il cui ricavato sarà utilizzato, secondo le finalità statutarie,per beneficenza a favore delle organizzazioni umanitarie per i senzatetto.I due artisti quindi, in linea con le finalità dell’ Associazione che rappresentano, continuano instancabilmente,con rinnovato impegno ed abnegazione la loro mission, promuovendo la diffusione della cultura, dell’arte ,della musica,del bel canto attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio campano e dei suoi siti storici, innestata sempre nell’ aspetto e nell’ottica della solidarietà.

Cantando con Caruso

Altra iniziativa di rilievo che i due noti artisti della storica Associazione Culturale Noi per Napoli é “Cantando con Caruso “, titolo dell’ultimo video lanciato sul canale Youtube, LucalupolitenoreOlgaeMaiosoprano, realizzato come Omaggio tributato al più grande tenore napoletano di tutti i tempi, Enrico Caruso, di cui quest’anno ricorre il centenario della morte,avvenuta il 2 agosto 1921.

Già in passato avevano dedicato uno spettacolo al grande mito canoro partenopeo ,Enrico Caruso la Voce dei due Mondi,raccontando attraverso l’intreccio narrativo teatrale e le loro interpretazioni musicali del repertorio carusiano,la sua biografia, realizzato nei maggiori teatri di Napoli e della Campania con grande successo ,hanno voluto ora proporre un’interpretazione in “trio” di una delle più famose ed immortali canzoni napoletane che il grande Caruso consacrò alla fama mondiale con la prima registrazione discografica con la Victor il 5 febbraio 1916, O Sole mio della coppia Capurro Di Capua.

Un virtuale e magico intreccio ed alternanza delle tre voci che evocano atmosfere, calore e passioni dell’ età d’oro del belcanto partenopeo diffuso in tutto il mondo grazie appunto alla fama della prima star discografica internazionale della canzone classica napoletana.

Vi invitiamo quindi a seguire i nostri beniamini sui loro canali social nelle loro attività e prossimi eventi.

https://olgademaio.it/

https://lucalupoli.it/

http://www.noipernapoli.it

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068940074915

https://instagram.com/olgademaio7453?utm_medium=copy_link

https://www.facebook.com/luca.lupoli.142

loading...