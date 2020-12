Oggi parte il Cashback. Ecco come si gioca

Condividi

Al via oggi 8 dicembre 2020 le iscrizioni al programma Cashback sulla app IO: è stata rilasciata dagli app store la versione aggiornata con l’implementazione del nuovo servizio disponibile sulla app per i servizi della pubblica amministrazione. Il programma di rimborsi sui pagamenti con carte, bancomat e app per i pagamenti elettronici partirà poi dagli acquisti di martedì 8 dicembre. Sarà comunque possibile iscriversi al Cashback in qualsiasi momento. Per partecipare e ottenere i rimborsi bisogna registrare i propri strumenti di pagamento digitale sulla app o nei servizi degli operatori. Il governo per il debutto ha preparato diversi vademecum online, a partire da quello reperibile sul sito io.italia.it/cashback che spiega tutti i passaggi da compiere per registrarsi e illustra i dettagli del funzionamento del cashback. Il mese di dicembre sarà la fase “sperimentale” e darà diritto a un extra-cashback da massimo 150 euro sugli acquisti di Natale, soldi che saranno accreditati sul conto corrente a partire da febbraio. A gennaio si entrerà a regime con due rimborsi l’anno da 150 euro, ogni 6 mesi, e due ‘supercashback’, cioè due rimborsi da 1.500 euro per i primi 100mila cittadini che faranno più transazioni.

Lotterie, sconti, bonus, strizzate d’occhio: va bene tutto purché non sia previsto il rispetto delle regole. Questo è molto italiano, ed è una vera sciagura per la nostra immagine internazionale, oltre che per i costi sociali che provoca. Le sale giochi prosperano in un’Italia sempre più povera mentre l’azzardo di Stato viene consentito e perfino promosso come risposta disperata alla miseria morale e materiale.

Distratti dalla pandemia e dagli infiniti traccheggi della politica, non ci rendiamo conto della bomba sociale che sta sotto i nostri piedi. Si litiga con il Recovery Fund prima ancora che arrivi. Molte regioni, vorrebbero gestirne da soli la parte che gli spetta, e forse hanno anche ragione visto il governo che c’è.

Ma a preoccupare è la tenuta dello Stato, non di una singola regione. Da marzo finirà il blocco dei licenziamenti e almeno un altro milione di italiani perderà il posto di lavoro. Molte delle imprese di cui erano addetti, del resto, sono già chiuse. Le risorse del NextGenerationEU, ultima chiamata per la sopravvivenza in Europa del nostro indebitatissimo paese, vanno gestite con intelligenza, efficienza e trasparenza. Non sarà facile.

loading...