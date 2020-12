Oggi esce “HAI LOVIU’”

Condividi

Oggi esce in radio e in digitale “Hai Loviù” (ascolta su Spotify), nuovo singolo di FEBO estratto dall’album in uscita l’8 gennaio 2021. Con questo brano, FEBO chiude alla grande questo fine anno, caratterizzato da altre importanti uscite: il featuring con Fabrizio Moro nel brano “L’Illusione (sempre w l’amore)” – uscito il 20 novembre -, contenuto nella raccolta del cantautore romano “Canzoni d’amore nascoste”. All’interno, uno degli inediti “Voglio stare con te”, porta ancora una volta la firma di Moro e FEBO.

“Questa canzone è esattamente il racconto che mi ha fatto un amico, durante una cena – racconta FEBO -. Racconta l’instabilità affettiva dell’uomo, prima presissimo da una donna, poi assalito dai dubbi. Nella frase ‘Ti prego dimmi che mi ami…’ c’è questo slancio enorme di amore, una richiesta di certezze sul sentimento, per poi arrivare alle insicurezze: ‘vuoi la casa al mare, mi vuoi sposare, ma lascia stare!’”

FEBO è un cantautore, musicista e produttore contemporaneo, scoperto da Eros Ramazzotti grazie ai social. Con lui produce l’album ‘FEBO.”, da cui estrae il primo singolo “Dov’è la terra promessa”, che entra da subito ai primi posti dei passaggi radiofonici. Da quel momento, Febo inizia un’intensa attività live e collabora con artisti come Eros, Ermal Meta, Tommaso Zanello (Piotta) e Fabrizio Moro. È coautore del brano “Non mi avete fatto niente”, interpretato da Ermal Meta e Fabrizio Moro, vincitore del Festival di Sanremo 2018 e classificatosi quinto all’Eurovision Song Contest.

