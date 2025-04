OFUYC Exchange rinnova con successo la licenza MSB, raggiungendo nuove vette nella costruzione della conformità

3 minuto di lettura

La piattaforma di scambio di criptovalute OFUYC ha annunciato di aver rinnovato con successo la licenza Money Services Business (MSB) emessa dalla Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Sono trascorsi esattamente tre anni da quando la piattaforma ha ottenuto per la prima volta questa licenza nel 2021. Con il continuo sviluppo del mercato globale degli asset digitali a livello politico e tecnologico, OFUYC ha superato nuovamente un rigoroso processo di revisione in questo momento cruciale, a dimostrazione dell’ulteriore riconoscimento della conformità operativa e della visione di sviluppo a lungo termine della piattaforma.

La tradizione di OFUYC: la conformità al primo posto

Dal 2021, anno in cui ha ottenuto per la prima volta la qualifica MSB, OFUYC ha continuato a investire nella conformità e nell’innovazione tecnologica, dai primi modelli di gestione del rischio e di verifica dell’identità degli utenti, all’introduzione di un sistema di monitoraggio dei contratti basato sull’intelligenza artificiale (AI) e di audit in tempo reale. La piattaforma ha adottato il principio di “conformità prima di tutto” come concetto chiave, applicandolo all’iterazione dei prodotti e all’espansione dell’ecosistema.

Negli ultimi tre anni, la capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute ha registrato forti fluttuazioni, con diverse attività che hanno visto un aumento di prezzo e volume degli scambi a causa di vari fattori. Durante questo periodo, OFUYC ha ampliato la propria base di utenti, ottimizzando il motore di abbinamento degli scambi attraverso aggiornamenti tecnologici, migliorando la sicurezza dei portafogli multi-firma e implementando il sistema di gestione del rischio AI Core, garantendo una protezione completa agli utenti.

L’innovazione tecnologica di OFUYC spinge l’aggiornamento della strategia di conformità della piattaforma

Jason Lok, dirigente di OFUYC, ha affermato che una revisione della conformità multilivello rappresenta una sfida sistematica per le piattaforme di scambio, che copre aspetti chiave come la lotta al riciclaggio di denaro (AML), il contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT), la protezione dei dati degli utenti e la trasparenza delle transazioni. Rispetto a tre anni fa, il mercato degli asset digitali è oggi oggetto di maggiore attenzione da parte delle autorità, con le autorità di regolamentazione di tutto il mondo che esplorano quadri giuridici unificati e dettagliati, spingendo le piattaforme di scambio a operare con standard più elevati. Il rinnovo della licenza MSB in questo contesto dimostra che OFUYC soddisfa i severi requisiti in termini di audit, monitoraggio del rischio e controllo della conformità.

Negli ultimi anni, il settore Web3 ha accelerato la collaborazione con le istituzioni finanziarie tradizionali, portando alla nascita di numerose applicazioni specifiche. OFUYC, con la conformità e la tecnologia come due pilastri fondamentali, da un lato rafforza la comunicazione e la cooperazione con le autorità di regolamentazione di diversi paesi, dall’altro continua a integrare l’intelligenza artificiale (AI) e la tecnologia Layer 2, ottimizzando il sistema di trading cross-chain e il sistema di allerta in tempo reale. OFUYC ha rivelato che in futuro lancerà servizi esclusivi per gli investitori istituzionali e derivati più completi e conformi, per supportare una partecipazione più stabile e una migliore allocazione dei fondi nel mercato delle criptovalute.

La strategia di OFUYC: conformità e tecnologia in parallelo

Il rinnovo della licenza MSB ha dimostrato che, in un contesto di regolamentazione in continua evoluzione e di crescente domanda da parte degli utenti, gli exchange di criptovalute possono ottenere un ampio riconoscimento migliorando le proprie pratiche interne. Nell’affrontare le nuove opportunità del settore, OFUYC prevede di continuare a concentrarsi su conformità, tecnologia e servizi, per offrire agli utenti globali un’esperienza di trading di asset digitali affidabile e conforme.

OFUYC BLOCKCHAIN HOLDING INC

Luca Moretti

[email protected]

https://www.ofuyc.org

Colorado, USA

