Occupazione, Nappi (Lega): beato De Luca che riesce a vedere bicchiere mezzo pieno

Condividi

“Beato De Luca che davanti ai numeri tragici del report Bankitalia, riesce a vedere il bicchiere mezzo pieno. Gli ricordo che siamo nella regione dove il lavoro femminile è distanziato di 30 punti percentuali in meno rispetto a quello maschile. Un altro primato negativo che si aggiunge a quelli relativi a qualità e aspettativa di vita, dispersione scolastica, servizi sociali all’anno zero, mancanza di politiche attive per il lavoro. Questo De Luca, certo, dimentica di dirlo e al massimo dà la colpa agli altri per la situazione drammatica vissuta dai campani”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e componente della Commissione Lavoro e Attività produttive del Consiglio regionale.