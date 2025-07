Occupazione in crescita, investimenti sul lavoro e nuove misure per il Sud: il Governo rilancia

1 minuto di lettura

Condividi

I dati più recenti sul mercato del lavoro confermano un trend positivo per l’Italia, con un costante incremento del numero di occupati e una progressiva stabilizzazione contrattuale. Il Governo rivendica il risultato come frutto delle politiche attuate in materia di occupazione, impresa e crescita.

In una nota ufficiale, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato:

“Ancora buone notizie sul fronte occupazione. I dati confermano una crescita costante del numero di persone al lavoro – e dei contratti stabili – che ci porta ai livelli più alti da quando esistono le rilevazioni.

Un segnale chiaro: l’Italia sta cambiando passo.

Sappiamo che la strada è ancora lunga, ma continueremo a investire con determinazione su lavoro, impresa e crescita.

Per costruire una Nazione sempre più solida, produttiva e giusta.”

L’azione dell’esecutivo si concentra anche sul rafforzamento delle politiche attive del lavoro a livello territoriale, con un’attenzione particolare al Mezzogiorno. Un esempio concreto arriva dalla Campania, dove è stata annunciata l’attivazione di un nuovo programma di tirocini formativi.

A comunicarlo è stato Severino Nappi, consigliere regionale della Lega e presidente della Commissione Lavoro al Consiglio regionale della Campania, che ha sottolineato il ruolo svolto dal Governo e, in particolare, dal Sottosegretario di Stato alle Politiche del Lavoro, Claudio Durigon:

“Grazie al nostro Governo, con la Lega e il Sottosegretario di Stato alle Politiche del Lavoro, Claudio Durigon, otteniamo un altro importante risultato per il Nostro Posto.

Dopo altri provvedimenti concreti attuati di recente, come la decontribuzione per le aziende del mezzogiorno che assumono giovani lavoratori, ora prende il via la selezione per ben 800 tirocinanti extracurricolari dell’area metropolitana di Napoli.

Sostegno sociale, più lavoro, più formazione e supporto agli enti territoriali: sono questi i fatti che stiamo dimostrando per la Campania.

Ancora una volta provvedimenti veri: gli slogan e la gestione clientelare del potere li lasciamo invece alle sinistre.”

Il piano annunciato rientra in un quadro più ampio di interventi mirati a incentivare l’occupazione giovanile nel Sud, promuovere la formazione professionale e rafforzare la sinergia tra istituzioni nazionali e locali. La strategia si fonda sull’idea che la crescita dell’occupazione stabile sia un indicatore centrale della ripartenza economica e sociale del Paese, con particolare attenzione alle aree più fragili.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.