Obesità riconosciuta come malattia: una legge di civiltà. Anna Tortora (Azzurro Donna): “Risposta concreta a un bisogno reale”

Napoli, 01 ottobre – Con l’approvazione definitiva della legge che riconosce l’obesità come una vera e propria malattia, il Parlamento italiano compie un passo storico per la tutela della salute pubblica. Un provvedimento atteso e necessario, che pone l’Italia in linea con le raccomandazioni delle principali istituzioni sanitarie internazionali e apre la strada a interventi concreti su prevenzione, diagnosi e cura.

Il senatore Franco Silvestro (Forza Italia) ha espresso grande soddisfazione per l’approvazione del testo: “L’approvazione della legge sull’obesità segna un passo di civiltà e di straordinaria importanza per la salute pubblica.

Per la prima volta l’Italia riconosce questa condizione come una vera e propria malattia, aprendo la strada a politiche di prevenzione, diagnosi e cura strutturate.

Questo traguardo è frutto di un lavoro approfondito nelle Commissioni parlamentari, che hanno esaminato con rigore ogni aspetto, e della determinazione del collega Roberto Pella, primo firmatario della legge, che ha creduto con forza in questa battaglia.

Grazie a Forza Italia milioni di cittadini non saranno più lasciati soli, ma potranno contare su percorsi terapeutici adeguati e sul sostegno del Servizio sanitario nazionale.

È una risposta concreta al bisogno di salute e dignità delle persone.”

Alle sue parole si unisce la voce di Anna Tortora, giornalista e referente cittadina di Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia:

“Le parole del senatore Franco Silvestro restituiscono pienamente il senso profondo di una legge che non è solo un atto normativo, ma un segnale di svolta culturale e sociale. Il riconoscimento dell’obesità come malattia rappresenta un gesto di verità, che finalmente chiama le cose con il loro nome e restituisce dignità a milioni di persone, soprattutto donne, che troppo spesso convivono con la sofferenza fisica ed emotiva in silenzio, tra giudizi e pregiudizi.

Questa legge è un atto di civiltà che parla di cura, di accoglienza e di giustizia. Azzurro Donna sostiene con forza questa battaglia, perché sappiamo quanto il corpo femminile sia stato, nel tempo, terreno di giudizio più che di ascolto. Oggi, invece, diciamo con chiarezza che ogni persona ha diritto a percorsi terapeutici adeguati, personalizzati e rispettosi, all’interno di un Servizio Sanitario che non lasci indietro nessuno.

È questo il volto della buona politica: capace di ascoltare, capire e agire. Forza Italia dimostra, ancora una volta, di essere dalla parte delle persone.”

L’approvazione di questa legge , fortemente voluta dal deputato Roberto Pella, primo firmatario, rappresenta una svolta concreta nella visione del sistema sanitario, che si fa più inclusivo, moderno e vicino ai bisogni reali della popolazione.

