Obama, la battuta di Trump e le risate al funerale di Carter – Video

La battuta di Donald Trump fa ridere Barack Obama ai funerali di Stato di Jimmy Carter. Alla cerimonia per l'ex presidente, deceduto all'età di 100 anni, come tradizione partecipano gli ex leader della Casa Bianca oltre all'attuale presidente uscente Joe Biden. C'è Trump, che si insedierà il 20 gennaio, c'è Obama, ci sono George Bush e Bill Clinton. All'ingresso nella cattedrale, la vice presidente Kamala Harris, che si è poi seduta con il marito in prima fila accanto ai Biden, non ha salutato Trump, che l'ha sconfitta nelle elezioni lo scorso novembre, e nessuno degli altri ex presidenti ed ex first lady. Trump, insieme a Melania, è seduto in seconda fila, come tutti gli altri ex presidenti, con accanto Obama. L'ex presidente democratico ha scambiato diverse battute con il tycoon. La conversazione appare cordiale, con tanto di risate di Obama per una battuta di Trump. Insieme a Bush e Clinton, le ex first lady Laura e Hillary, quest'ultima anche sconfitta da Trump nelle elezioni del 2016. Mentre spicca l'assenza di Michelle Obama, alla quale moltissimi nei mesi scorsi avevano chiesto di scendere in campo per evitare il ritorno alla Casa Bianca di Trump. Da notare anche la presenza tra gli ospiti stranieri di Justin Trudeau, il premier canadese che nei giorni scorsi ha annunciato le sue dimissioni, al centro di enormi tensioni con Trump che continua ad invocare l'annessione del Canada come "51esimo stato" e chiama l'ormai dimissionario premier 'governatore'. —internazionale/[email protected] (Web Info)

