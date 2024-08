Oasis, concerti 2025: vendita biglietti è via crucis, ore di coda online

0 minuto di lettura

Via alla vendita dei biglietti per i concerti degli Oasis nel 2025. Parola d'ordine: pazienza. Online è iniziata oggi 31 agosto 2024 la corsa ai preziosissimi ticket per assistere alle date del tour annunciate dai fratelli Noel e Liam Gallagher, che tornano insieme dopo 15 anni di separazione e di liti. I vari siti che vendono i biglietti sono presi d'assalto dai fan di tutto il mondo, pronti a volare in Inghilterra, Galles, Scozia o Irlanda nell'estate del prossimo anno per assistere ad uno o più concerti. Alcuni siti invitano genericamente ad avere 'pazienza', altri offrono un esplicito conto alla rovescia che può raggiungere anche le 7 ore abbondanti. Il sistema prevede un primo filtraggio, chi lo supera (o sopravvive tecnologicamente) accede poi all'area dove può provare ad acquistare i biglietti per i singoli concerti. Cardiff Principality Stadium – 4 e 5 Luglio Manchester Heaton Park – 11/12/19/20 Luglio London Wembley Stadium – 25 e 26 Luglio, 2 e 3 Agosto Edinburgh Scottish Gas Murrayfield Stadium – 8 e 9 Agosto Dublin Croke Park – 16 e 17 Agosto. —[email protected] (Web Info)

