Nutriamoci insieme : “L’ importanza del pasto della colazione”

“La colazione è il pasto più importante della giornata, ma per quale motivo?” Ve lo spiego subito: Come un’automobile che per partire ha bisogno della sua benzina, il nostro corpo necessita di energie per poter iniziare al meglio la giornata. Infatti durante la notte, anche se il nostro corpo non è in movimento, consuma calorie per far funzionare tutti gli organi per cui, dopo un digiuno notturno di 8-9 ore, abbiamo bisogno di ripristinare le nostre

riserve di energia. Non a caso gli inglesi chiamano la colazione “breakfast” che sta ad indicare proprio break=rompere e fast=digiuno. Per cui con la colazione assumiamo tutte le energie che servono per far funzionare i nostri organi, in primis cervello e muscolo. Infatti se al mattino ce ne andiamo a lavoro senza introdurre nessun alimento il nostro corpo ne risentirà, in particolare avremo maggiore difficoltà di concentrazione durante la mattinata.

La colazione è importante anche per abbattere i livelli di cortisolo, ormone che durante la notte aumenta fino a raggiungere un picco al mattino. Il cortisolo serve per garantire energia anche in assenza di un adeguato apporto di cibo, a discapito della sintesi proteica e della massa muscolare per cui dobbiamo tenerlo a bada con la colazione. Inoltre se pensate di mantenere il vostro peso-forma o di dimagrire saltando la colazione vi sbagliate di grosso in quanto non solo può innescare meccanismi metabolici che rallentano il dimagrimento ma sicuramente arriverete verso metà mattina con i morsi della fame e sarete spinti da un’irrefrenabile voglia di mangiare di più. Uno studio infatti ha dimostrato come chi non fa colazione mangia di più durante la giornata con il rischio di eccedere nei pasti successivi ed arrivare ad ingrassare circa 3 Kg l’anno.

Allora vi ho convinto a dedicare 10-15 minuti al mattino per la vostra colazione? – Dott.ssa Rossella Sorbino –

