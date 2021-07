Nuovo Polo dell’Elettronica Sostenibile in Campania: il Villaggio dei Ragazzi è partner

Condividi

E’ nato stamane, nella Fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo”, il nuovo Polo casertano dell’elettronica sostenibile. L’accordo è stato siglato nella sala Chollet dell’Opera maddalonese dalla Softlab , che ha leadership del progetto, dalla MEC SAN di Vincenzo Santangelo, l’ISET di Flavio Smarrelli, la SCE di Andrea Russo, la CDC Elettronica di Mariano De Filippo, la Fib S.p.a. e dalla Fondazione Villaggio dei Ragazzi rappresentata dal Commissario Straordinario Felicio De Luca. Presenti, per l’occasione, il Sindaco del Comune di Maddaloni, Andrea De Filippo, gli Assessori regionali Armida Filippelli, settore Formazione, e Antonio Marchiello, area Attività Produttive – Lavoro – Demanio e patrimonio. I rappresentanti di Palazzo Santa Lucia hanno manifestato fin dall’inizio il forte interesse alla realizzazione della progettualità. “L’idea – ha dichiarato l’a.d. Softlab, Giovanni Casto – è di riuscire a produrre degli apparati green capaci di apportare delle economie di scala anche grazie all’ utilizzo delle competenze specialistiche presenti nelle società facenti parte del Polo. Ciò avrà ricadute in molti ambiti produttivi e generà posti di lavoro stabili per un significativo numero di giovani”.

“Il Villaggio dei Ragazzi – ha invece commentato il Commissario Straordinario De Luca,- non è solo istruzione e formazione ma anche un volano per creare “rete” con il mondo imprenditoriale e per dare opportunità di lavoro agli studenti al termine del percorso scolastico”. A queste dichiarazioni si aggiunge quella del Sindaco De Filippo: “Sono lieto che il Ceo Casto di Softlab abbia scelto Maddaloni per investire in un settore che sicuramente creerà ricchezza e occupazione. La Città, ricordo, è strategica per il futuro della Regione e dell’intero Mezzogiorno in quanto crocevia di tutti gli snodi di comunicazione con l’intero Paese. In questa ottica, abbiamo già avuto interlocuzioni importanti con la Regione, anche alla luce di quanto previsto dal Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza di Mario Draghi.

Presenti in sala, tra gli altri, il consigliere regionale Massimiliano Manfredi, il Professor Luigi Carrino, Consigliere del Presidente della Giunta regionale per le politiche dell’ aerospazio e il rafforzamento e la valorizzazione delle relative filiere, l’ing. Claudio Petrone (Villaggio dei Ragazzi), che segue il progetto, la Responsabile Sviluppo Area sud Softlab, dr.ssa Renata Roffeni Tiraferri, e l’ing. Giuseppe De Lucia, ex allievo della Fondazione e delegato della Federazione Italiana dei comunicatori.

