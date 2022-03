Nuovo piano coordinato di controllo del territorio della città di Benevento

La prefettura di Benevento ha approvato, in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il nuovo piano coordinato di controllo del territorio.

Obiettivo primario del nuovo documento è quello di assicurare un impiego più razionale delle Forze dell’ordine, evitando sovrapposizioni nell’azione di controllo.

Per questo motivo, è stata rimodulata la suddivisione delle aree della città capoluogo, ciascuna delle quali sarà vigilata dalla Polizia di stato e dall’Arma dei carabinieri, in forma alternata e con rotazione giornaliera, in piena sinergia e con la massima intensificazione dello scambio informativo sugli eventi e sulle attività svolte.

Fondamentale anche il concorso della Guardia di finanza che, nell’ambito delle attività di specifica competenza, contribuirà a garantire la libera e corretta concorrenza tra gli operatori commerciali e la salute dei cittadini.

Il nuovo piano punta anche a rafforzare il ruolo di supporto della Polizia locale per conseguire l’obiettivo prioritario della sicurezza pubblica e privata sul territorio comunale.

All’incontro, presieduto dal prefetto Carlo Torlontano, hanno preso parte il sindaco, il questore, il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri e il comandante provinciale della Guardia di finanza.