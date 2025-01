Nuovo percorso formativo, Bourelly si congratula con Rettore Garofalo: risposta concreta alla carenza di medici

Il Presidente Guido Bourelly, alla guida del Gruppo Piccola e Media Impresa Unione degli Industriali Napoli, si congratula con il Rettore Antonio Garofalo dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope per aver avviato l’iter per ampliare l’offerta formativa dell’Ateneo in ambito sanitario con un nuovo corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

Questo nuovo percorso formativo rappresenta un significativo ampliamento dell’offerta accademica, contribuendo a rispondere in maniera concreta alla carenza di medici nella regione Campania e non solo. Un’iniziativa di grande rilevanza che unisce l’eccellenza accademica alle esigenze di salute e benessere del territorio.

Il Presidente Bourelly sottolinea il valore strategico di questo corso, che non solo rafforza il ruolo dell’Università Parthenope come istituzione all’avanguardia, ma rappresenta anche un importante contributo al sistema sanitario locale e nazionale, in un momento di crescente bisogno di professionisti qualificati in ambito medico.

“Un passo avanti fondamentale per Napoli, che testimonia il profondo impegno delle istituzioni universitarie nel rispondere alle necessità del nostro tempo. Questo risultato ci sprona a lavorare sempre di più in uno spirito di collaborazione e responsabilità sociale,” ha dichiarato Bourelly.