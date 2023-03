Nuovo incarico per Carmen Carrillo: il Consigliere comunale di Santa Maria Capua Vetere entra nel gruppo di lavoro della III Commissione Speciale

Condividi

La dottoressa Carmen Carrillo è entrata a far parte della sottocommissione di aree intere in materia ambiente della III Commissione speciale del Consiglio regionale. Il suo curriculum vanta una laurea in Scienze Ambientali e una notevole esperienza nella consulenza e gestione ambientale maturata sul campo. Tecnico con competenze anche nella pubblica amministrazione, già dipendente del Settore Ambiente della Provincia di Caserta nel biennio 2010-2012 e attualmente Consigliere comunale, la donna conosce molto bene anche la macchina amministrativa.

“Sono orgogliosa per il nuovo incarico” – ha dichiarato il Consigliere comunale – “Lavorerò con serietà e passione anche nell’interesse del mio territorio.

Entrare a far parte nel gruppo di lavoro Ambiente della Commissione aree interne della regione Campania, che mira a ridimensionare gli svantaggi dei centri periferici, sarà un onere ma, soprattutto, un onore per me. Sarò a servizio della collettività e cercherò di portare alla Commissione tutta la mia esperienza e professionalità”.