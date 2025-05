Nuovo ciclone sull’Italia, ancora temporali e nubifragi al Centro-Nord: il meteo

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Pioggia intensa sull'Italia, con il nuovo ribaltone meteo che caratterizzerà i prossimi giorni in particolare da Milano a Roma. Le previsioni indicano l'arrivo di una nuova ondata di maltempo per l'arrivo di un ciclone danese, colmo di aria più fredda e instabile. Ancora temporali e nubifragi, quindi, con la possibilità di grandine al Centro-Nord. Ombrelli aperti anche al Sud entro venerdì: alcune piogge, a tratti intense, raggiungeranno anche il meridione. Nelle prossime ore, il maltempo colpirà in particolare il Triveneto, ma rimarrà quasi ovunque una spiccata instabilità tipica del periodo primaverile. Domani, giovedì 8 maggio, il tempo inizierà a migliorare anche se sono attesi ancora forti temporali, specie al Nord-ovest; saranno poche le variazioni al Centro-Nord con sole alternato ad acquazzoni, mentre dalla sera è atteso un peggioramento al meridione sottolinea iLMeteo.it. Venerdì 9 maggio, infatti, gli ombrelli verranno aperti anche tra le Isole maggiori e al Sud peninsulare, mentre continueranno a verificarsi insidiosi scrosci al Nord, specie sul settore nordoccidentale. Andrà meglio solo al Centro, quantomeno questa è la previsione a 72 ore. Il sole tornerà protagonista con l'arrivo del fine settimana. Sabato bel tempo in mattinata, con qualche pioggia sparsa nel pomeriggio, in particolare sui rilievi. Durante il weekend il tempo sarà generalmente migliore e consentirà di trascorrere qualche ora al mare. In montagna gli acquazzoni, invece, saranno ancora frequenti, insidiosi e un po’ fastidiosi.

Oggi, mercoledì 7 maggio – Al Nord: tempo molto instabile con piogge e temporali sparsi. Al Centro: piogge e schiarite. Al Sud: cielo a tratti nuvoloso.

Domani, giovedì 8 maggio – Al Nord: instabile con rovesci e schiarite. Al Centro: alternanza di piogge e schiarite. Al Sud: variabile.

Venerdì 9 maggio – Al Nord: rovesci e schiarite anche ampie. Al Centro: soleggiato. Al Sud: peggioramento con piogge e rovesci. Tendenza: pressione in leggero aumento, instabilità meno diffusa con più sole nel weekend. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.