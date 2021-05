Nuovo ciak per la 6º edizione del Ferrara Film Festival – dal 29 Maggio al 6 Giugno 2021

Condividi

Il primo festival del Cinema in Italia a svolgersi in presenza

Mike Newell e Alessandro Haber tra gli ospiti del Festival

Il Ferrara Film Festival torna nella città estense con la sua sesta edizione. Un evento prestigioso, dal respiro internazionale, dedicato al grande cinema, uno dei festival cinematografici in più rapida crescita al mondo e il primo maggiore festival del Cinema in Italia a svolgersi in presenza ed in totale sicurezza.

La kermesse cinematografica si terrà dal 29 Maggio al 6 Giugno a Ferrara, città patrimonio dell’UNESCO, uno dei luoghi più romantici e affascinanti dell’Emilia-Romagna, in cui enogastronomia, storia, arte e natura si intrecciano in una splendida cornice rinascimentale per sorprendere i viaggiatori del gusto e gli appassionati di cinema.

La scelta è avvenuta dopo un attento confronto con le istituzioni del Comune di Ferrara e i partner coinvolti a livello nazionale e internazionale. L’Assemblea Direttiva del Ferrara Film Festival, nell’occasione, ha espresso il forte desiderio di voler stimolare non solo la ripresa del turismo e dell’economia, ma anche di fornire una spinta propulsiva a carattere sociale.

“Il Ferrara Film Festival rimane fedele al proprio credo: il grande Cinema va vissuto nella sala cinematografica – dichiara il Direttore del Festival Maximilian Law – e in queste settimane, con la recente conferma delle riaperture dei cinema dal 26 Aprile, abbiamo lavorato duramente nell’individuare il periodo giusto per svolgere la nostra prossima edizione nel migliore dei modi e in totale sicurezza. Spesso mi è stato consigliato di aspettare fino a dopo l’estate, come hanno fatto molti altri festival ed eventi, ma sono arrivato alla conclusione che la soluzione più comoda potrebbe non essere quella più giusta. Spero che il nostro festival possa essere un esempio per altri nel creare nuovi stimoli ad organizzare eventi in presenza in totale sicurezza. La gente, e le città, ne hanno assolutamente il bisogno.”

Il Ferrara Film Festival è una competizione cinematografica globale, che si conclude con la cerimonia dei Dragoni D’Oro, che quest’anno si svolgerà all’interno di uno dei castelli più belli d’Europa: il Castello Estense.

Sono confermate infatti le assegnazioni dei Dragoni D’oro alla Carriera a note personalità del Cinema nazionale e internazionale. Tra i premiati di questa edizione ci sarà il regista britannico Mike Newell a cui verrà assegnato il Dragone d’oro alla carriera internazionale.

La cerimonia di consegna del premio avverrà nella suggestiva cornice del Castello Estense a partire dalle ore 20 di sabato 6 giugno, giornata conclusiva della manifestazione in cui verranno assegnati anche i Golden Dragons Awards alle opere vincitrici tra le trentatré in concorso al festival (per avere informazioni più dettagliate sulle opere in concorso consultare il link https://www.ferrarafilmfestival.com/nominations.html ).

Mike Newell, tra i più noti al mondo nel suo ruolo dietro alla macchina da presa, può contare la regia di capolavori rimasti impressi nella storia del cinema come “Amore e Rabbia – The Good Father” (1985) con Anthony Hopkins, “Quattro Matrimoni e un Funerale” (1994) con Hugh Grant, “Donnie Brasco” (1997) con Johnny Depp e Al Pacino, “Mona Lisa Smile” (2003) con Julia Roberts, “Harry Potter e il Calice di Fuoco” (2005) con Daniel Radcliffe ed Emma Watson e “Prince of Persia” (2010) con Jake Gyllenhaal e Ben Kingsley.

“Sarà un grande onore – ha commentato soddisfatto Maximilian Law, direttore del Ferrara Film Festival – assegnare il premio alla carriera ad un regista come Mike Newell, che ha segnato la storia del cinema mondiale. Riscoprire i suoi classici, con una retrospettiva creata ad hoc, è un qualcosa che desideravo fare da tempo all’interno del programma. Oltretutto, svolgere la cerimonia dei Golden Dragon Awards, per la prima volta in assoluto, al Castello Estense, sarà un’emozione grandissima”.

Per l’occasione, il Ferrara Film Festival organizzerà una retrospettiva con proiezioni speciali di cinque delle sue principali opere, ovvero “Mona Lisa Smile”, “Donnie Brasco”, “Quattro Matrimoni e un Funerale”, “Ballando con uno Sconosciuto” e “Un Incantevole Aprile”, con ospiti e protagonisti d’eccezione che si alterneranno per tutta la durata della kermesse.

Tra gli ospiti presenti ci sarà anche il celebre attore italiano Alessandro Haber che, dopo aver ricevuto il premio alla carriera nazionale lo scorso anno, tornerà nuovamente a Ferrara per presiedere la cerimonia di apertura della manifestazione, proiettando anche un cortometraggio sul tema Covid da lui diretto, in programma sabato 29 maggio alle 19 presso il Cinepark Apollo di piazza Carbone 35.

A seguire, sempre nella stessa serata, il sipario sulla sesta edizione si alzerà ufficialmente con la première italiana del film fuori concorso “Songbird” (2021) prodotto da Michael Bay (“Armageddon”, “Transformers”) e diretto da Adam Mason con un cast internazionale tra cui Demi Moore e Peter Stormare, primo spettacolo di un ricco programma che nei giorni successivi, dal 29 maggio al 6 giugno, si rivelerà sempre più prestigioso per il pubblico (per avere informazioni più dettagliate sul programma delle proiezioni consultare il link https://www.ferrarafilmfestival.com/filmprogram.html ).

Il programma del Festival include, come di consueto, premiere europee, italiane e mondiali che saranno tutte svolte al Cinepark Apollo di Ferrara, che con l’occasione, e dopo sette mesi di chiusura, verrà adibito e attrezzato in maniera speciale. Il calendario del festival sarà arricchito da eventi a tema cinematografico, un galà di beneficenza, un talk show e molti altri appuntamenti sparsi in tutta la città.

I biglietti per accedere in sala si potranno comprare online e/o direttamente al cinema negli orari di apertura del Cinepark Apollo a partire dal 20 Maggio. Ogni spettacolo includerà un cortometraggio seguito da un lungometraggio. Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano, eccetto se diversamente indicato.

Il festival continua a vantare partnership esclusive a livello nazionale sul fronte umanitario, con Unicef, e sul fronte della sostenibilità ambientale con Italo Treno e Gruppo Hera.

Sempre a livello nazionale in questi giorni sono al vaglio collaborazioni con altri colossi delle comunicazioni. A livello locale è stata instaurata una partnership con il CNA di Ferrara, la Strada Dei Vini e Dei Sapori della Provincia di Ferrara e l’Associazione A – Rose per quanto riguarda le attività di beneficenza.

Storia del FFF

Il Ferrara Film Festival è nato nel 2016 inizialmente come ponte culturale ed economico tra gli Stati Uniti e Italia, diventando il primo festival di Cinema su territorio italiano organizzato direttamente da Los Angeles, dove è ubicata la sua sede artistica. Questa caratteristica, dettata dalla pluriennale esperienza imprenditoriale internazionale degli organizzatori, rende questo evento un appuntamento innovativo e unico nel suo genere. Tuttavia, con cinque edizioni alle spalle, il festival si sta trasformando sempre più in un evento globale, con un occhio di riguardo verso tutte le cinematografie del mondo.

Il Ferrara Film Festival, oltre ad essere una competizione cinematografica globale, include numerosi eventi collaterali di cinema e spettacoli di intrattenimento. Nel 2016 le presenze di pubblico sono state 2500, nel 2017 erano 5000, nel 2018 sono state 7800 e nel 2019 hanno sfiorato le 10.000 presenze e superato 50.000 followers sui social media.

Il Ferrara Film Festival, nelle 5 precedenti edizioni, ha proiettato film in concorso con le maggiori star del Cinema Italiane e internazionali. Ashley Judd, Alec Baldwin, Charlie Sheen, James Franco, John Travolta, Sharon Stone, Ed Harris, Wesley Snipes, Michele Placido, Violante Placido, Primo Reggiani, Maria Bello, Noomi Rapace, Tom Wilkinson, Nastassja Kinski, Bille August e Alessandro Haber solo per citarne alcuni.

Nell’edizione 2020 i Dragoni D’oro alla Carriera sono stati assegnati alla nota attrice internazionale Nastassja Kinski (“Tess”, “Paris, Texas”), ad Alessandro Haber e al pluripremiato regista Bille August (“La Casa Degli Spiriti”, “Les Miserables”).

