Nuovo Centro Asterix a San Giovanni a Teduccio. Inaugurazione col sindaco Gaetano Manfredi

Sarà inaugurato lunedì 20 dicembre, alle ore 9, il nuovo Centro Asterix, il centro giovanile ubicato nel quartiere di San Giovanni a Teduccio (via Atripaldi, 52) e gestito dalle associazioni Callysto Arts e La Coccinella.

Dopo i lavori di ristrutturazione, frutto di una proposta progetto nell’ambito del bando Giovani per i Beni Pubblici, che si sono concretizzati attraverso i finanziamenti del PAC – Piano di Azione e Coesione e con un ulteriore sforzo di autofinanziamento del privato sociale, a San Giovanni a Teduccio è nata una infrastruttura culturale multifunzionale, particolarmente significativa anche per i profili di prevenzione sociale.

In particolare il nuovo Centro Asterix è destinato a rappresentare un punto di riferimento nel territorio della VI Municipalità di Napoli, soprattutto per i giovani, a beneficio dei quali sono già in atto molteplici iniziative. Il Centro Asterix, inoltre, sarà uno spazio dedicato ad attività socio-educative, formative, artistiche ed informative.

All’inaugurazione parteciperanno il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e l’assessore alle politiche giovanili e al lavoro, Chiara Marciani, oltre che numerosi rappresentanti del mondo delle istituzioni.