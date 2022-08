Nuove nomine nel movimento giovanile di Forza Italia della provincia di Caserta, Vitiello affida a Natale l’incarico di vice coordinatrice provinciale dei giovani in Terra di lavoro.

Condividi

Il coordinatore regionale dei giovani azzurri, Michele Vitiello, ha conferito a Martina Natale la carica di vice coordinatrice provinciale dei Giovani di Forza Italia della Provincia di Caserta.

Residente a Casal Di Principe, 26 anni, Natale attualmente ricopre la carica di consigliere del Forum dei Giovani del suo Comune, è oramai prossima al traguardo della laurea in Giurisprudenza, e da tempo è attivista del partito di Silvio Berlusconi, fino a diventare ora la n.2 dei giovani iscritti e simpatizzanti di Forza Italia in tutta la Provincia di Terra di Lavoro.

“Una nomina per me inattesa ma che mi riempie di orgoglio. Sono una giovane della Provincia di Caserta che ha tanta voglia di apprendere in termini politici, e sono lieta di affiancarmi ai tanti giovani che da tempo lavorano per la crescita del suddetto movimento. Mi metto subito a lavorare per aggregare nuovi giovani in un momento in cui cresce l’entusiasmo attorno al progetto politico di Forza Italia soprattutto in ottica delle imminenti elezioni politiche che vedranno il partito ancora una volta protagonista. Collaborerò, con particolare unità di intenti, con il coordinatore provinciale dei giovani di Fi Mario Paduano, con il quale stiamo già lavorando per mettere in campo una serie di iniziative lodevoli facendo tesoro di amabili consigli e costruttiva esperienza”, dichiara la neo vice coordinatrice provinciale dei giovani azzurri.

“Valorizzare i nostri ideali, strizzando l’occhio al futuro é il modo migliore di creare una classe dirigente, consapevole e preparata. Ringrazio il coordinatore regionale del Movimento dei Giovani di Fi, Michele Vitiello, per la sua disponibilità e, soprattutto, mi preme sottolineare la mia stima al neo commissario regionale del partito, l’onorevole Fulvio Martusciello, che considero punto di riferimento politico mio e di tanti giovani che sta guidando con passione e saggezza oltre a dare nuova linfa al partito tutto. Nuove e avvincenti sfide ci attendono e le affronteremo con passione, coraggio e i valori che non tradiremo mai”, conclude Natale.