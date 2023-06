Nuove misure per gestire la movida a Caserta

Condividi

Decise in prefettura, in vista dell’approssimarsi della stagione estiva

Rafforzare il monitoraggio dei fenomeni che incidono sulla sicurezza urbana e consolidare la collaborazione tra le Forze di Polizia.

Questo l’obiettivo dei tavoli di osservazione dei comuni di Caserta ed Aversa riuniti ieri presso la prefettura del capoluogo, durante i quali sono state analizzate le iniziative da attuare per la gestione della “movida” in vista dell’approssimarsi della stagione estiva.

Nel corso degli incontri è stato annunciato l’aumento delle attività di prevenzione delle Forze dell’ordine, già disposto dal prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo, nell’ambito di un recente Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, e auspicato un maggiore coordinamento con le Polizie locali improntato su canoni di flessibilità e visibilità.

Una particolare attenzione, infine, è stata dedicata non soltanto alla corretta manutenzione degli impianti di videosorveglianza ma anche all’implementazione dell’illuminazione pubblica, vista come importante deterrente per la commissione dei reati.

«Non basta la repressione dei comportamenti per avere una sana movida – ha dichiarato il titolare del Palazzo del Governo – ma questa deve raccordarsi con tutti gli altri strumenti di prevenzione, coinvolgendo gli stessi esercenti dei pubblici esercizi interessati».