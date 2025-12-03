Nuova Zelanda, ingoia uovo Fabergé da 19mila dollari: arrestato

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Un uomo neozelandese è stato accusato di furto dopo aver presumibilmente rubato un ciondolo a forma di uovo Fabergé tempestato di diamanti in un modo piuttosto insolito, ingoiandolo. Lo rende noto la polizia di Auckland spiegando che il bottino ingerito, del valore di 19.300 dollari, non è stato ancora recuperato. Il ladro, 32 anni, è stato arrestato nella gioielleria Partridge Jewellers, nel centro di Auckland, dove era stato fermato dopo aver ingoiato la refurtiva. Sottoposto a visita medica, rimane in custodia e comparirà in tribunale l’8 dicembre, come ha dichiarato la polizia.

Fabergé è uno dei gioiellieri più rinomati al mondo, noto per le sue uova imperiali russe. Secondo il sito web, il pendente è realizzato con 60 diamanti bianchi e 15 zaffiri blu e si apre rivelando un polpo in miniatura in oro 18 carati con due occhi di diamanti neri. L’uovo Octopussy, come viene chiamato, è stato ispirato dall’omonimo film di James Bond del 1983, incentrato su un furto di uova Fabergé.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.