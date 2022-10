Nuova sede FILP CISAL ad Afragola. Il coordinamento è dell’Avv. Rosa Jessica Vitagliano

Condividi

IL 19 ottobre presso lo studio legale degli Avvocati Rosa Jessica Vitagliano, Emanuela Vasaturo e Gennaro Caputo è stata inaugurata la nuova sede ENCAL- FILP CISAL (Federazione Italiana Lavoratori Autonomi). All’evento erano presenti Marco Mansueto, segretario regionale della FILP CISAL, e Antonio Fiore membro della segreteria provinciale di Napoli della CISAL. L’avvocato Rosa Jessica Vitagliano coordinerà la nuova sede FILP CISAL (sita in Afragola (NA), alla via della Resistenza n. 42 –cell: 3356256355-tel:0817584954), insieme ai colleghi Vasaturo e Caputo membri della delegazione. L’avvocato Vitagliano nell’occasione dichiara che la nuova delegazione di Afragola offrirà attività di consulenza, assistenza e tutela legale in materia di: diritto civile, diritto del lavoro, previdenza, nonché diritto di famiglia, diritto minorile, diritto tributario, diritto amministrativo, diritto del turismo, risarcimento danni per voli aerei in ritardo o cancellati, assistenza legale per docenti, dirigenti scolastici, responsabilità sanitaria. Inoltre, verrà costituito presso lo studio, un ufficio conciliazioni per le controversie di lavoro.