NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI | Orchestra Scarlatti Junior, domenica 27 giugno

Tutto esaurito per il Concerto dell’Orchestra Scarlatti Junior, domenica 27 giugno ore 19:00, Cortile delle Statue dell’Università Federico II di Napoli, in Via Paladino 39.

Pagine sinfoniche di M. A. Charpentier, J. Sibelius, D. Šostakovič, F. Loewe, E. Elgar, G. Verdi, B. Persico, F. Mendelssohn.

Direttori: Gaetano Russo, Giuseppe Galiano.

Il settimo dei Concerti della Nuova Orchestra Scarlatti vedrà protagonista l’Orchestra Scarlatti Junior, il cuore giovane e in continua crescita della Comunità delle Orchestre Scarlatti.

Gli attuali 146 componenti della Scarlatti Junior, prima divisi in due gruppi, e poi riuniti nel gran finale, daranno vita a un programma sinfonico ricco di colori ed emozioni diverse, spaziante dal classico al musical, passando per Mendelssohn, Verdi, Sibelius, Shostakovich e altro ancora.

I ‘giovanissimi’ (11-16 anni) ci proporranno la trionfale fanfara del Te Deum di Charpentier, celebre sigla televisiva dell’Eurovisione; il grande Andante Festivo di Sibelius; il più famoso Valzer di Shostakovich; e un medley dei più bei motivi dell’intramontabile My Fair Lady.

I ‘giovani’ (17-21 anni) esordiranno con la magica Nimrod di Edward Elgar; proseguiranno con la trascinante Sinfonia dalla Giovanna d’Arco di Verdi; e con un originale brano composto espressamente per la Scarlatti Junior dal musicista napoletano Bruno Persico, I quadri di Monì.

Tutti i 146 elementi dell’Orchestra si uniranno per un grande finale con il Notturno e la Marcia nuziale dal Sogno di una notte di mezza estate di Felix Mendelssohn.

Dirigono i Maestri Gaetano Russo e Giuseppe Galiano.

Il concerto si realizza anche grazie alla preziosa collaborazione con il Teatro Politeama di Napoli, che ha messo a disposizione i suoi spazi per il lavoro di formazione e prove della Scarlatti Junior. Si avvale inoltre del sostegno offerto dai Lions Club: prima dell’inizio del concerto una delegazione donerà all’Orchestra due contrabbassi. Al riguardo, ringraziando per questi importanti contributi, il M.° Gaetano Russo, direttore artistico della Nuova Orchestra Scarlatti e coordinatore didattico e artistico dell’Orchestra Scarlatti Junior, afferma: “Sostenere queste ragazze e questi ragazzi significa sostenere il futuro della nostra comunità”.

Programma completo disponibile su www.nuovaorchestrascarlatti.it

