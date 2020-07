Nuova Orchestra Scarlatti | Donne all’Opera! per “Musica al Centro Antico”

Condividi

Sabato 18 luglio alle ore 19:00, al Centro di Cultura Domus Ars di Via Santa Chiara 10, per il terzo appuntamento della rassegna “Musica al Centro Antico” a cura della Nuova Orchestra Scarlatti, sarà in scena il recital “Donne all’Opera!”, un ricco programma diviso tra passioni operistiche e intime bellezze del repertorio vocale da camera.

La prima parte del concerto sarà dedicata a grandi personaggi femminili del melodramma, da Verdi a Donizetti, da Puccini a Mascagni; la seconda parte proporrà alcune gemme della romanza italiana tra fine ‘800 e inizio ‘900, da Puccini e Tosti. Il duplice percorso operistico e cameristico è affidato alla voce del soprano Angela Papale, una specialista del repertorio vocale italiano, apprezzata a livello internazionale, accompagnata al pianoforte dal M.° Fabio Marra, musicologo e organizzatore musicale, oltre che concertista.

La rassegna ha riscontrato un enorme successo di pubblico, già con tutto esaurito e centinaia di prenotazioni in lista d’attesa. Per questo motivo il M.° Gaetano Russo, direttore artistico della Nuova Orchestra Scarlatti, nel ringraziare il pubblico, sempre affettuoso e vicino alle iniziative della NOS, si augura di poter accogliere tutti a settembre nei nuovi appuntamenti musicali in allestimento. Al riguardo, si invita a lasciare il proprio nominativo e un recapito scrivendo alla mail [email protected] o telefonando al numero 0812535984, per essere contattati successivamente al fine di conferma prenotazione.