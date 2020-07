NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI | “Chi Asso Duo” e “Scarlatti per Tutti” per la conclusione della Rassegna “Musica al Centro Antico”

Condividi

Sabato 25 e domenica 26 luglio il Chi Asso Duo e la Scarlatti per Tutti, due appuntamenti musicali che concludono la rassegna “Musica al Centro Antico”, a cura della Nuova Orchestra Scarlatti.

Sabato 25 luglio alle ore 19:00, al Chiostro di San Lorenzo Maggiore in Piazza San Gaetano 316, il concerto Sul Sur – A South American Anthology, un inedito viaggio attraverso il mondo sonoro del ‘900 sudamericano, suggestivo impasto di tradizioni locali, influssi classici europei e musica popolare: dalla raffinata Saudade di Roland Dyens a un appassionato interprete della musica brasiliana come Ernesto Nazareth; da Augustín Barrios, che ricantò il folclore delle terre latinoamericane, da lui percorse in una vita errabonda e con una vena di malinconico romanticismo, a Paulinho Nogueira, eclettico maestro di Toquino che mescola nelle sue amate Bachianinhas barocco e bossa nova. Protagonista di questo excursus il Chi Asso Duo, costituito da Valerio Celentano alla chitarra e da Marco Cuciniello al contrabbasso, che propongono arrangiamenti originali per la loro particolare formazione.

Domenica 26 luglio, sempre alle ore 19:00, ma alla Domus Ars di Via Santa Chiara 10, si chiude la rassegna con l’appuntamento Musica insieme della Scarlatti per Tutti, l’orchestra amatoriale che fa parte, insieme alla Nuova Orchestra Scarlatti, alla Scarlatti Junior e alla Scarlatti Young, della Comunità delle Orchestre Scarlatti.

La Scarlatti per Tutti è un’orchestra formata da persone che nella vita fanno altro, sono studenti, impiegati, medici, ingegneri, docenti, tutti uniti dalla pura passione di far musica insieme.

Vario e brillante il programma, spazierà dall’esilarante Marcia funebre di una marionetta di Gounod, celebre nel mondo come sigla del programma tv “Alfred Hitchcock presents” tra gli anni ’50 e ’60, all’incantevole Pavane di Fauré, fino a un’inedita Nenia di Marte del napoletano Bruno Persico.

Arricchiranno il concerto, diretto da Gaetano Russo e Bruno Persico, il soprano Naomi Rivieccio, apprezzata anche come cantante jazz e pop; il pianista Andrea Paolillo; e il clarinettista Gaetano Russo con la romantica visione del Lied schubertiano Il pastore sulla roccia.

La rassegna ha riscontrato un enorme successo di pubblico, con tutti i posti esauriti e centinaia di prenotazioni in lista d’attesa, ma a breve saranno annunciate le date degli incontri musicali di settembre, e pertanto si invita, chi voglia essere tempestivamente informato suoi nuovi appuntamenti, a lasciare il proprio nominativo e un recapito scrivendo alla mail [email protected].