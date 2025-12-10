NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI | CARAVAGGIO E I CARAVAGGESCHI alla Sala Scarlatti del Conservatorio di Napoli

1 minuto di lettura

Domenica 14 dicembre ore 19, nella Sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, Via San Pietro a Majella 35, si terrà l’azione concerto “Caravaggio e i Caravaggeschi”, tableaux vivants con musiche eseguite dal vivo dalla Nuova Orchestra Scarlatti e performance di Teatri 35, nucleo artistico impegnato da 20 anni nel campo della sperimentazione teatrale. Un intreccio suggestivo di musica live, gesti, illuminazioni improvvise evocano sulla scena capolavori pittorici di Caravaggio e dei Caravaggeschi, con uno straordinario effetto di viva presenza e adesione all’originale. Con la partecipazione del soprano Giuseppina Perna e del contralto Tonia Langella, con i Solisti della Nuova Orchestra Scarlatti.

Gaetano Coccia, Francesco O. De Santis e Antonella Parrella di Teatri 35, alternando calibrati movimenti di preparazione e improvvisi fermo-immagine, faranno apparire in scena con grande verità ed emozione una ricca sequenza di capolavori pittorici: dal vertiginoso San Matteo e l’Angelo di Caravaggio al potentissimo Giuditta e Oloferne di Artemisia Gentileschi, dalla divina eleganza della Morte di Cleopatra di Guido Reni all’abbraccio sensuale e abbandonato di Sansone e Dalila di Rubens, e tanti altri.

La scena viva sarà immersa nel flusso musicale senza pause dei Solisti della Nuova Orchestra Scarlatti, spaziante dallo Stabat Mater di Pergolesi a Corelli, da Locatelli a Purcell, da Albinoni all’Händel maestoso di Lascia ch’io pianga.

Biglietti Euro 10 su Azzurroservice

www.azzurroservice.net/biglietti/caravaggio-e-i-caravaggeschi/

e presso la Libreria Colonnese (adiacente il Conservatorio) da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

