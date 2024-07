Nuoto artistico, Giorgio Minisini si ritira: “Non voglio più farmi male”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Gli Assoluti italiani di nuoto "saranno il mio ultimo campionato". Giorgio Minisini dà l'addio alla sua carriera di nuotatore artistico. "Giovedì iniziano al Foro Italico, la finale c'è il 21 e quella sarà la mia ultima gara", ha detto all'Adnkronos annunciando il ritiro. "E' stata una decisione ponderata, ci ho pensato parecchio nelle ultime stagioni anche se a tempi alterni. E anche il lavoro in terapia mi ha aiutato molto ad arrivare a delle risposte chiare", ha sottolineato. L'esclusione da Parigi 2024 "non ha avuto un ruolo nella scelta, però sicuramente mi ha aiutato a cercare delle risposte a domande che mi facevo. Nel momento in cui per fare l'Olimpiade avrei dovuto fare altri quattro anni mi sono reso conto che non era un futuro che mi aspettavo felice e quindi ho trovato le risposte, ecco". "Più che altro sentivo che non avrebbe avuto più senso a continuare a farlo: l'avrei fatto solo per rimanere aggrappato a questa cosa e non sarebbe stato giusto né nei miei confronti, perché comunque sento di voler fare altro, né nei confronti del resto: rimanere attaccato a qualcosa perché la voglio a tutti i costi non mi piace. Sarei stato male a continuare, e non voglio più farmi male per questo sport", ha affermato ancora Minisini. Sul futuro "stiamo già lavorando: io studio psicologia e mi piacerebbe coniugare questa con lo sport, quindi mi piacerebbe tanto lavorare sugli ambienti sportivi, con le società e anche con la Polizia di Stato, proprio per far sì che lo sport diventi uno strumento di crescita per gli atleti e non solo uno strumento di produzione di risultati". —[email protected] (Web Info)

