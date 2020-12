Novità in libreria, Tiziana Beato: “Fra tutti i miei bisogni ci sei tu” – Introduzione di Vladimir Luxuria

E’ uscito ieri il nuovo libro di Tiziana Beato,(Intrecci Edizioni), con una nota introduttiva di. L’amore declinato a trecentosessanta gradi, in un percorso epistolare non convenzionale, scevro da formalismi e retorica. Con il suo stile diretto e profondo, Tiziana parla d’amore senza porsi limiti, andando oltre le convenzioni e i pregiudizi. L’amore che ognuno di noi vive, tra passioni e dolore, gioia e malinconia, momenti di tristezza e di inaspettata felicità.

“Ho voluto parlare di tutte le forme dell’amore, un sentimento che conosciamo tutti, ma che diamo spesso per scontato, o vergognandoci di quello che proviamo” spiega l’autrice. Attraverso tredici lettere, Tiziana accende i riflettori su alcune tra le tante sfaccettature: l’amore per una persona, per la famiglia, per un oggetto, per un ricordo, per una gioia intima. Non mette freni alla sua esigenza comunicativa, con stile brillante e libero da ogni retorica. Un progetto nato in pochissimo tempo, che risponde a un bisogno di comunicare con l’immediatezza espressiva che caratterizza la scrittura dell’autrice, che non è alla sua prima pubblicazione.

Laureata in Conservazione dei Beni Culturali, Medievalista e Docente di Comunicazione, Tiziana Beato è impegnata da vent’anni nel settore artistico e teatrale partenopeo, seguendo inoltre progetti socio-culturali e formativi. “Tutto quello che non ho il coraggio di dire, l’ho scritto” commenta. Ma anche scrivere è un atto coraggioso, e lei non ha avuto paura di mettersi a nudo e offrire ai lettori tredici lettere assolutamente fuori dall’ordinario. Martedì 15 dicembre, alle ore 18.00 in diretta sulla pagina Facebook di INTRECCI EDIZIONI ci sarà la prima presentazione ufficiale, con l’intervento dell’editore, Lucia Pasquini, e della Literary.

Manager Rosa Gargiulo.