Novembre da incorniciare per il Club Scherma San Nicola. Balzano vince la coppa del Mediterraneo Under 23

Si chiude un mese di novembre entusiasmante per il Club Scherma San Nicola nel quale il sodalizio del maestro Mario Renzulli ha ottenuto risultati importanti. Il migliore è stato certamente la vittoria nella spada maschile individuale di Marco Balzano nella prima edizione della Coppa del Mediteranneo Under 23, svoltasi a Carrara e che ha visto lo spadista del club casertano avere la meglio del francese Chotin.

Balzano non è riuscito a ripetersi nel Campionati Italiani Under 23 di Cagliari dello scorso fine settimana, dove ha comunque ottenuto un ottimo 12esimo posto. Nella stessa gara individuale Davide Santoro ha chiuso al 36esimo posto, Daniel Nacca 56esimo, incoraggianti risultati anche per Bruno Scoppa, Dario Loffredo, Davide Reccia e Dario Pella. Nella Spada femminile buon 33esimo posto di Martina Esposito e 35esimo di Arianna Agata, ma ottime prestazioni anche di Giuseppina Saviani e Desiree Leone. Nella Spada a Squadre miste Arianna Agata, Giuseppina Saviani, Daniel Nacca e Dario Pella conquistano la finale e l’ottavo posto in classifica con una grande prestazione, arrendendosi solanto alla Associazione Scherma Pro Vercelli, squadra della medaglia olimpica Federica Isola. Nono posto per l’altra squadra del Club Scherma San Nicola composta da Martina Esposito, Desiree Leone, Marco Balzano, Dario Loffredo e Bruno Scoppa. Una grande soddisfazione per il maestro e presidente Renzulli coadiuvato dal maestro Pietro Pietropaolo, per il vicepresidente e istruttore nazionale Vincenzo Agata e per il preparatore atletico Stefano Laudadio.

Ottimi risultati anche alla prova di Qualificazione Nazionale Cadetti e Giovani di spada, a partire dal terzo posto di Martina Esposito, convocata ora con la Nazionale per la I Prova di Coppa del Mondo in Lussemburgo il 4 e 5 dicembre prossimi. Da segnalare con il 17esimo posto di Salvatore Somma, il 22esimo di Danilo Lillo nei Cadetti, il quinto posto di davide Santoro, il 17esimo di Daniel Nacca ed il 15esimo di Ludovica Martino nei Giovani.

Eccezionali prospettive anche per i più piccoli alla Prova Regionale Gpg, con la vittoria nella categoria Maschietti di Riccardo Natale, il secondo posto di Federico Natale ed il quinto di Francesco Graziano mentre nei Ragazzi/Allievi ottimo secondo posto per Davide Del Prete.